羅文嘉：海基會將加強掌握大陸情勢

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）海基會明年度預算增加約逾新台幣4000萬元，其中將加強對中國大陸政治、經濟、社會與文化相關情勢的掌握，成為媒體好奇的點。海基會秘書長羅文嘉20日解釋，海基會是在第一線扮演交流服務與協商的工作，對於大陸情勢的掌握，及台灣各單位的橫向聯繫也應積極參與，否則不瞭解決策的脈絡、內容，第一線臨場判斷就很難掌握。



海基會秘書長羅文嘉20日表示，海基會明年度預算增加約逾4000萬元，近半是人事調薪，其餘是舉辦台商子女活動，及更準確地掌握中國大陸政治、經濟、社會、文化等各種形式的資料與演變，對中國大陸識讀的瞭解，強化對兩岸政策、兩岸處境，及對中國大陸現況更多的瞭解。



羅文嘉說，“識讀中國”專案，每周至少1次內部座談，及加強和民間智庫學者的交流，讓第一線工作人員正確掌握大陸情勢變化，避免各種可能的風險與危險。



媒體追問，是指海基會將轉型為類似智庫性質，進行議題研究與分析？



羅文嘉回應，海基會當然沒辦法像一般智庫做很多研究，而是屬於情勢分析，如大陸發布懲戒“台獨”22條後，到底對台灣民眾的人身安全有沒有造成影響？大陸開放福建居民到金門與馬祖旅遊，到底會產生什麼影響？我們要做哪些準備？從與海基會業務有關的政策分析背景、脈絡與因應作為。



至於這樣的工作是否會與其他部會業務重疊？羅文嘉說，一定會有重疊，因為都是做兩岸事務，但角度與視角不見得相同，因為海基會特殊的經驗、基本任務與主張，他不認為台灣內部有哪個單位能取代。海基會從事交流、協商、服務的視角、經驗與資訊，是獨特且需要的，並非哪個單位能取代。



海基會明年預算支出編列3億5434萬元，較今年成長5000多萬元，再加上陸委會大幅增加海基會捐助額約7500萬元，從去年的1億8435萬5000元增至2億5957萬元，增幅高達40.8%。



海基會20日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。