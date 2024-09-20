死刑有條件合憲　鄭銘謙：現有死刑犯不影響

卓榮泰（左）與鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）37名死囚聲請死刑“釋憲”案，“憲法法庭”下午判決“有條件合憲”。台“法務部長”鄭銘謙表示，現在的37名死刑犯不會受到影響，因為確定判決沒有改變，會依據監獄行刑法繼續收容。至於案件要不要再審理，會啟動訴訟防禦權。質詢的民進黨籍“立委”吳思瑤眼見鄭銘謙回答不流暢，也幫忙回答說，但是現在死刑犯不會改變與釋放問題。



吳思瑤下午質詢“行政院長”卓榮泰與“法務部長”鄭銘謙，詢問相關“憲法法庭”對於死刑做出的判決。



吳思瑤詢問，今天下午社會矚目“憲法法庭”對死刑做出合憲解釋，後續對於保障人權與維護訴訟權等都做出明確裁定，尊重“憲法”是每個人義務，但對於大法官會議，行政部門後續作法？



卓榮泰回應說，“行政院”與民眾都應該尊重大法官解釋，聽取各界意見慎重作出這樣解釋，現行制度合憲，但是訴訟過程若干有“違憲”要補正。



吳思瑤詢問，大法官給兩年時間做後續補正，鄭銘謙回應表示，會在兩年內完成修法，這個我們會儘速提出修法草案，完成“憲法法庭”判決。



至於現在37位死刑犯，會被釋放嗎？身份會受到影響？鄭銘謙表示，因為確定判決沒有改變，依據監獄行刑法要繼續收容，至於案件要不要再審理，會再啟動訴訟防禦權。吳思瑤一見到鄭銘謙回應不順暢，也幫忙回答說，但是現在死刑犯不會改變與釋放問題，“法務部”要回應人權該做的要即刻啟動。



鄭銘謙也允諾說，好。