廢死聯盟不妥協　稱死刑違國際人權公約

廢除死刑推動聯盟等團體召開記者會，對於死刑“有條件合憲”的結果不滿。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）37名死囚聲請死刑“釋憲”，“憲法法庭”下午判決“有條件合憲”。台灣廢除死刑推動聯盟等團體下午召開記者會，對於死刑“有條件合憲”的結果不滿，他們表示，台灣到底何時會廢除死刑？未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調，死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約，因此憲判字第8號判決不應成為政府落實公約的絆腳石。



他們呼籲政府與民間還是應該要持續地進行社會對話，廢死聯盟將在10月5日與6日舉行“讓黑暗的盡頭有光－廢除死刑的下一步”國際研討會。



這場記者會由台灣廢除死刑聯盟、國際特赦組織台灣分會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、台灣刑事辯護律師協會等在基督教長老教會小禮拜堂舉行。



記者會一開始由台灣廢除死刑聯盟執行長林欣怡，宣讀對於“憲法法庭”判決結果的態度。林欣怡指出，“憲法法庭”堅守人權捍衛者的角色，宣示死刑“違憲”，將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應，打破仇恨的循環，並開啟療癒創傷的可能。但很遺憾，“憲法法庭”沒有這樣做。



林欣怡說，他們認為死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹，廢死聯盟長期以來指出，現行制度有諸多缺失，例如沒有全程的強制辯護，第三審沒有言詞辯論，判決沒有一致學，以及精神障礙被告並未被排除死刑的適用等問題。以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。



林欣怡表示，只要死刑存在，政府相關部門總是心存僥倖，以“台灣還沒有條件廢死”的假命題為理由，持續怠惰不作為，試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求，卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策，以至於很多的改革步伐無法前進。



台灣廢除死刑推動聯盟理事長張娟芬指出，不要只看到合憲兩個字，也要看到限縮條條件，現行死刑，終於有“憲法法庭”看到問題。接下來工作將協助37位死刑犯，我們不意外“憲法法庭”有這樣結果。但是美國聯邦法官退休後都後悔，過去投票讓死刑合憲，原本以為可以改進，但不管美國或是台灣經驗，對於死刑改善空間非常有限。這次判決衹有大法官詹森林有不同意見書，我們肯定詹森林。



台灣廢死推動聯盟副理事長黃嵩立也提到，大法官既然說死刑不“違憲”，希望各級法院保障訴訟權與生命權，做到逐步廢死，我們現在不能寄望司法廢除死刑，但是死刑是一個無效、殘忍的處罰，要讓大家摒棄殘忍死刑判決，現在大法官讓大家失望，但希望只是破折號，不是句號。