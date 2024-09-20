死刑部分合憲　卓榮泰：有兩重要原則

卓榮泰（左）與鄭銘謙備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）“憲法法庭”今下午宣判37名死囚聲請的死刑“釋憲”案，大法官維持多年來的一貫見解，認為死刑並未“違憲”，因此做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。“行政院長”卓榮泰在“立法院”詢答時對此表示，遵守國際人權公約，完善法律正義程序，這是兩項重要原則。



卓榮泰強調，“行政院”跟人民尊重大法官決定，這意味死刑制度原則上合憲，但在訴訟過程中，有若干“違憲”部分必須修正。



卓榮泰今天率領“部會”首長前往“立法院”進行施政報告並備質詢，他面對中國國民黨“立委”王鴻薇質詢有關“憲法法庭”宣布死刑“違憲”與否的判決結果時，做出以上表示。



由於目前尚有37名死刑犯未執行死刑，王鴻薇追問“法務部長”鄭銘謙，既然死刑合憲，死刑犯何時執行？



鄭銘謙說，“法務部”還是尊重“憲法法庭”判決結果，雖然死刑是合憲，但在37個個案中，“憲法法庭”有提到部分訴訟程序或受刑人本身是有“違憲”情形，要兩年內完成修法。目前會依照“憲法法庭”的判決意旨，就37個死刑犯做嚴謹審核，提非常上訴。



王鴻薇再追問，要審核多久？因為37位死刑犯中，有人長達24年沒有被執行死刑，代表這些受害者家屬等待4分之1個世紀仍未等到公平跟正義。



鄭銘謙說，會請“最高檢察署”盡速，但他否認這會讓死刑犯得到免死金牌的說法，每個個案不一樣。



王鴻薇要求“行政院”、“法務部”盡快釐清37名死刑犯哪些合乎非常上訴條件？哪些不符合，應依法執行死刑。



卓榮泰對此說，他沒有看到整個內容，針對罪大惡極的個案可以適用。但每個案件複雜程度不同，希望盡快能給社會交代。



卓榮泰表示，王鴻薇嫉惡如仇精神跟多數人一樣，他也一樣。但也請王跟他一樣，如果要進入到大法官解釋後的後續行為，會進入到每個個案，就不要涉入個案，嫉惡如仇精神一樣，不涉入個案的精神也應相同。