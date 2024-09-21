農產品銷陸失關稅優惠　楊坤鋒：損失難彌補

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月21日電（記者 方敬為）大陸宣布9月25日起停止對台34項農產品進口關稅減免。逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒接受中評社訪問表示，農業部對外稱影響有限，從帳面來看，農業產值確實不多，但關鍵在於，目前輸銷陸港澳的農產占比仍有20%左右，這20%並非能輕易分散，因為各地對農業貿易的需求與規定不一，可以銷大陸未必代表就能轉移他處。



楊坤鋒指出，台灣的農產品與東南亞同質性太高，日韓對台只有特定品項有需求，更遑論遙遠歐美市場的運輸成本，台灣農產品根本沒競爭力。台官方近年已積極推動分散外銷市場，可是陸港澳仍占首位，代表農產品貿易有難以突破的結構性困境，若銷陸港澳20%的農產品因為關稅上升，銷售受阻，相關損失恐怕難以彌補。



楊坤鋒，日本東京大學農經學科金融學博士，現任逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系專任副教授、東海大學國際貿易系兼任教師。曾任逢甲大學合作經濟學系系主任、創新創業中心主任等職。



大陸財政部網站18日晚間發布，根據國務院關稅稅則委員會公告，將今年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項免徵進口關稅政策。



針對大陸取消34項農漁產品關稅優惠對台農業貿易的影響，楊坤鋒指出，根據估算，9月25日起相關產品恢復關稅，將課徵5%到20%不等的稅率，損失大概100多萬美元，農業部宣稱影響有限，從帳面來看，與整體農業外銷產值相比，確實不多，但是對農民而言損失很大。



楊坤鋒說，尤其是對一些出口農產品和水產品到大陸加工的農民，直接損失不容小覷，農業部若只單純從數字來評估影響，恐怕會有誤判的問題，大部分政府都非常注重農業發展，不能因為損失小就忽略農業產值。

