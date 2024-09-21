雷倩語中評：綠推2758會給台灣帶來惡果

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）綠營配合美國操作，強力推動“聯合國2758號不涉台”聲明，中華婦女聯合會主任委員雷倩對此向中評社表示，想要改變2758的現狀是不可能的，綠營用這種方式去創造政治語言，這可能會給台灣造成一個非常可怕的惡果。



雷倩說，目前還有140多個國家實質承認“中華民國”的護照，接下來國際上的“一個中國”可能會更堅實化，如果因此影響這些國家實質承認“中華民國”護照，那才是台灣人民的最大災難。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司總公司副總裁、信心希望聯盟主席、金門酒廠實業董事長、台灣霸菱投資股份有限公司董事長等。



雷倩接受中評社訪問時表示，最近民進黨的做法，都是藉著外國訪問團，或者是美國訪問團的公開場合去主張2758號決議文不涉及台灣，所以是把台灣問題國際化的一環，並且是以美國為主的國際力量，在協助民進黨把台灣問題國際化，這是其中一個背景。



雷倩說，而2758號決議文不涉台從頭到尾就是個假議題，原因就是在1971年之前，“中華民國”政府是聯合國的創始成員國，包含像WHO等國際組織，都是由“中華民國”代表去引領著全聯合國而創立的，所以2758號決議文是在討論，“中華民國”作為一個聯合國創始國，是否還具有安理會席次的問題。