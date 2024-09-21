黃奎博語中評：美國大選不會突出中國議題

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月21日電（記者 鄭羿菲）針對美國大選，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，現在還很難論是共和黨候選人、前總統特朗普或民主黨候選人、副總統賀錦麗當選。即便美國主流民調顯示賀錦麗領先，但2016年特朗普也落後約5％，最後“民調測不到的支持者”都出門投票，造成翻盤，且雖賀錦麗吸引年輕人表態支持，但看起來投票意願卻不高，這是個問題。



黃奎博說，從2020美國大選開始，中國議題已不是最關鍵的議題，因此2024大選兩黨也不會去突出中國議題，而中國看起來也知道動作不能太大，以免攪動美國大選的發展。其實，無論是賀錦麗或特朗普當選，對中美關係來說，都不是太好，這可能是比較貼近現實的答案。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，賀錦麗與特朗普的辯論表現，大概是51比49，差別並沒有到很大，在辯論上，除非真的其中一個人表現非常爛，不然對支持者的影響不大，且特朗普還是1打3，辯論會的主持人一直糾正特朗普，但並未糾正賀錦麗，再加上中間選民關切的點都不同，有的人關切墮胎議題、有的人關切學貸等，很難說賀錦麗與特朗普現在孰優孰勝。



黃奎博提醒，現在美國媒體公布的民調是否準確，可能都還是一個問號，別忘了特朗普在2016美國大選中，民調也是落後約5%，但最後開票卻領先代表民主黨的競爭對手希拉里.克林頓。



黃奎博指出，因為特朗普在美國中西部、教育程度大學以下的支持者，有時不一定會那麼明確地對媒體表達投票意願，但這群“民調測不到的支持者”又多會去投票，因此樣本被低估，而此次大選還有沒有？誰都說不準。況且，特朗普16日在佛羅里達州打高爾夫球時，再次遭遇暗殺未遂，也可能激起潛在支持者出來投票。