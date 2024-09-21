中評觀察：台限縮兩岸交流 百業皆吃苦頭

台灣工總20日發表年度白皮書，促台官方改善兩岸關係。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（評論員 林淑玲）大陸9月25日起終止對台灣34項農產品的免徵進口關稅政策，消息傳出，台灣農民如晴天霹靂。從觀光到農業等，因民進黨兩岸政策而受害的產業愈來愈多，隨著綠營發動更強烈的兩岸對抗，情勢愈來愈不樂觀，不少學者已憂心整個ECFA被停掉，讓台灣企業界受到更大傷害。



民進黨政府的兩岸政策現在已推進到幾乎不考慮對民生影響。以這次大陸終止34項農產品免關稅來說，陸方理由之一是台灣限制大陸2509項產品進口，構成貿易壁壘，以及台灣持續對美軍購，台美軍事交流擴大，“兩國論”主張等等。民進黨政府明知不對等開放會被制裁，卻絲毫不妥協，還加碼對抗。事實上，在大陸去年底完成貿易壁壘調查後，各界就已提醒小心ECFA，台官方卻鐵心連一項大陸產品也不開放，就是要拚。



堅持不開放大陸產品而賠上台灣農漁民、企業界生計，在民間看來是何苦？就像官方堅持要大陸開放陸客，台灣才解除赴陸觀光禁團令，這也是自傷，但民間的反應也完全沒用。台灣重量級的工業總會昨日發布年度白皮書，特別有一章是“重建兩岸和平新格局”，建議恢復兩岸交流先解決三大問題，包括放寬大陸專業人士來台限制、恢復兩岸官方溝通管道及達成對大陸政策共識，由此可以看出企業界有多急。工總成員都是台灣重量級企業，他們的發言不能說不重。

