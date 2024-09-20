民眾黨高雄開講　700人聲援柯文哲

民眾黨高雄場戶外開講20日晚間7點在鳳山五甲龍成宮舉行，開場後湧入700多人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案遭羈押禁見，民眾黨抗議司法不公，全台舉辦戶外開講與客廳會。高雄場戶外開講20日在鳳山五甲龍成宮登場，晚間7時開場現場一千張椅子坐滿七、八成，展現高雄守護柯文哲的能量。



民眾黨20日晚間7點至9點30分在高雄市鳳山區五甲龍成宮舉辦“Justice 集結！為司法公義站出來 高雄場”，在廟埕廣場搭主舞台、大螢幕、電視牆、及後台帳篷，並擺放1000張椅子。傍晚5點30分到7點是民眾大聲公肥皂箱及暖場演說，晚間7時正式開場後，現場湧入7到8百多人。黨部人員也準備水及扇子給支持者，支持者也拿著“阿北加油、無罪放人”、“綠色恐怖、民主退步”等標語表達訴求。



晚間分別邀請民眾黨秘書長周榆修、民眾黨中央委員林富男、民眾黨高雄市黨部主委莊貽量、“立法委員”林國成、“立法委員”黃國昌、“立法委員”張啟楷、台北市議員林珍羽、選戰鬥士陳清茂、媒體人楊文嘉、媒體人毛嘉慶、前“立法委員”蔡壁如、醫師蘇偉碩等人助講。率先上陣的昔日韓流五虎將之一、前高雄鳥松里里長陳清茂也在台上帶大家喊“程序要正義、司法要公平”。



本身是南台灣觀光產業聯盟總召集人的林富男上台助講時表示這是他在本次事件發生後第一次公開講話，呼籲大家一心一意支持柯文哲。他也批檢方到底在羈押什麼意思，柯文哲生活簡單，錢也不收，這麼簡單的人怎麼可能貪污，絕對清白。他呼籲最好從頭到腳檢視清楚，不對的絕對不能硬拗，只要司法程序要公正，就能還柯文哲清白。他高喊支持柯文哲，台灣才有未來。



蘇偉碩站台時說這個場地很神聖，主祀天上聖母，台灣民主、台灣法治，大家今天聚在這裡，就是為了捍衛民主法治，在野黨主席被司法迫害、被國家機器鋪天蓋地進行撲殺，大家一定要堅持，把阿北從土城看守所救出來。