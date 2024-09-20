站台但不上台　蔡壁如助講挺柯出奇招

台中市政府顧問蔡壁如今晚在高雄助講時沒有上台，選擇站在台下講話。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案遭羈押禁見，民眾黨抗議司法不公，全台舉辦戶外開講與客廳會。高雄場戶外開講20日在鳳山五甲龍成宮登場，台中市政府顧問蔡壁如助講時說自己每天被檢舉，因此不上台，要與大家站在一起，瞬間造成現場歡呼。



蔡壁如近期頻上政論節目、受訪談民眾黨事務、聲援柯文哲引發外界關注，也被外界頻頻點名。對此，國民黨籍台中市長盧秀燕也說擔任市長專心市政，以身作則上班時間不談選舉、黨務，希望全體同仁都能遵守。



蔡壁如20日晚間出席高雄五甲龍成宮開講時，沒有站上主舞台，從舞台旁走出來站在舞台前方地面上，引起騷動。蔡壁如拿起麥克風說，她自己每天被檢舉，所以今天她來站台，不要上台了，她要與大家站在一起，瞬間吸引群眾鼓舞歡呼，也馬上吸引眾多鎂光燈及手機拍攝。蔡壁如更說，絕對不會對抹黑、潑髒水進行妥協，她要“告到底”，捍衛民眾黨的名聲。她也提醒大家要顧好自己，迎接柯文哲回來。



近日民進黨台北市議員洪健益指蔡壁如是京華城案“隱藏版人物”，又公布疑似蔡任北市長辦公室主任時，對時任都發局長林洲民下的“手諭”，並喊話蔡“快告我”。蔡壁如今天向媒體回應已備妥相關事證委請律師在台北提告。



民眾黨20日晚間7點至9點30分在高雄市鳳山區五甲龍成宮舉辦“Justice 集結！為司法公義站出來 高雄場”，在廟埕廣場搭主舞台、大螢幕、電視牆、及後台帳篷，並擺放1000張椅子，晚間7時正式開場後湧入近千人。晚間分別邀請民眾黨秘書長周榆修、民眾黨中央委員林富男、民眾黨高雄市黨部主委莊貽量、“立法委員”林國成、“立法委員”黃國昌、“立法委員”張啟楷、台北市議員林珍羽、選戰鬥士陳清茂、媒體人楊文嘉、媒體人毛嘉慶、前“立法委員”蔡壁如、醫師蘇偉碩等人助講。