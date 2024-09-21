楊曜誌語中評：樂見馬祖多了自由行陸客

連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月21日電（記者 盧誠輝）今年台灣境內旅遊相當慘淡，本地遊客嫌太貴轉而出境？連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌接受中評社訪問表示，今年“國旅”確實慘淡，但出境旅遊也沒比較多，過去每年赴大陸旅遊的台灣遊客約有600萬人次，現在卻少了三分之二，他實在很想問問執政黨，倒底這消失的旅遊人口到哪去了？



楊曜誌，驫馬旅行社負責人、馬祖觀光圈產業聯盟盟主、連江縣旅行商業同業公會理事長。



楊曜誌表示，馬祖今年的“國旅”約是疫情前的7成，大約只減少了3成，且有很多人是因為受到今年霧季太長導致交通中斷的影響沒來，否則馬祖的遊客應該會再多一些。比較讓他意外的收穫是，今年馬祖多了許多自由行陸客的客製化“獨包團”，這是過去所從未見到的狀況。



楊曜誌認為，所謂的客製化“獨包團”，就是一些比較有經濟能力的遊客，不會在意團費高低，反而會希望用較高的價錢來吃好住好，就連交通用車也要獨包，而類似的陸客“獨包團”在馬祖已越來越常見，或許就是因為大陸開放陸客到馬祖旅遊後，所以讓有些經濟能力較好的陸客看到馬祖這個地方了，這對馬祖來說是好事，希望未來能有越來越多的陸客願意到馬祖旅遊。



楊曜誌指出，台灣有超過70%的民眾從未到過馬祖旅遊，所以馬祖的旅遊對“國旅”來講應該還是很有未來性的，只是因為今年剛好碰到“國旅”的萎縮與不景氣，雖然外界都認為原本“國旅”的旅客都跑出境去玩了，但根據全台旅行公會的統計，不管是日本、韓國、泰國、馬來西亞或菲律賓的團客都沒有增加，整個亞洲今年衹有越南峴港的團才賣得比較好。



他強調，過去全盛時期，台灣一年約有600萬人次赴大陸旅遊，但現在卻只剩下約200萬人次的赴陸遊客，少了整整三分之一，那消失的400萬旅遊人口到底跑哪去了？全台的旅行公會都在找，也希望政府能幫忙找出原因。是不是因為新冠疫情後影響了這些人的經濟狀況，所以就乾脆不旅遊消費了？因為今年不僅“國旅”慘淡，就連到國外出遊的旅客也沒有成長，甚至比疫情前還差，所以大家都很好奇。