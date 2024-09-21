中評關注：民眾黨高雄開講　藍失合作契機

民眾黨20日高雄全台開講活動在黨公職帶領支持者手機點燈高唱“穩穩地走”下圓滿落幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉民調最近形成話題，藍營一股腦討論，外界解讀有可能是“討厭民進黨”氛圍而受益，但民眾黨20日在高雄開講，卻是白營獨角戲，台北場至少還有看到藍營兩人聲援。先不論白營是否有機會全台點火，只看到藍營事不關己，可說是錯失未來可能合作的良機。



台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案遭羈押禁見，民眾黨20日晚間在高雄舉辦全台開講活動，湧入近千人到場聲援司法不公，最後在“立委”黃國昌等黨公職上台一鞠躬，帶領支持者手機點燈高唱“穩穩地走”下圓滿落幕。



不過，相較民眾黨8日在台北舉辦的首場的公民開講活動有一萬人到場參與，高雄場次衹有近千人到場，雖然凝聚士氣，但能否成功“造浪”、掀起一股熱潮席捲全台，可能還值得觀察。



另外，8日台北場次有藍營聲援，當時藍委徐巧芯透過文字聲援柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑也以神秘嘉賓身分上台致詞。這次在高雄舉辦，並未安排神秘嘉賓人物掀起轟動，或製造話題，反而有點可惜。



尤其，國民黨“立委”、高雄市黨部主委柯志恩8日曾在臉書PO出她與柯文哲在2年前的同框照片。柯志恩還對柯文哲感到唏噓與惋惜，更質疑為何特定媒體可以拿到內幕及獨家消息，台灣所謂的“偵查不公開”到底是神話或笑話？引起媒體報導。