蔣萬安帶二寶赴基隆再挺謝國樑　大談爸爸經

左起台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、蔣萬安次子蔣得宇。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆9月21日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。中國國民黨籍台北市長蔣萬安1個多月內，二度赴基隆力挺謝國樑，21日更帶上3歲的次子、蔣家第五代“二寶Olie”蔣得宇，與謝大談爸爸經，推廣基北親子政策外，也盼大家投下不同意票。



“三寶爸”蔣萬安與妻子石舫亘育有三子，長子“大寶”蔣得立13歲、蔣得宇3歲、三子“三寶”蔣得希1歲。“小愛爸爸”謝國樑則與妻子國中薇育有獨女“小愛Abigail”謝媛詩7歲。蔣萬安21日帶著蔣得宇赴基隆七堵室內兒童樂園，與謝國樑相見歡，一起逗孩子、聊爸爸經，並推廣市政、反罷免，現場溫馨熱鬧。



謝國樑開頭就稱呼蔣萬安是“Olie爸爸”，與小愛爸爸一起推廣基隆首創第一“親子照護平台暨室內兒童樂園成果展”，自己身為孩子的爸爸深深體悟到年輕爸媽的迫切需求，基隆多雨，能讓孩子在週末有個放電好去處，不需淋雨吹風，室內兒童樂園有安全的遊具設施，舒適的陪玩空間，希望讓家長育兒更加安心。蔣萬安說，自己也曾是新手爸爸，照顧孩子也一度措手不及，現在有了這樣的通訊平台，可以即時在線上與醫生進行諮詢，真的可以大大減輕父母的焦慮。



蔣萬安也說，他要給謝國樑最大的支援跟肯定，謝一上任就推動基隆市一區一室內兒童樂園，呼籲所有基隆市民在10月13號踴躍的出來對於罷免投下不同意票。謝國樑說，21日下午是基隆海洋老鷹嘉年華，歡迎大家來參加，也歡迎拆樑團體來共襄盛舉。



接著下午基隆市舉辦海洋老鷹嘉年華封街踩街遊行活動，謝國樑、藝人安心亞等人也來共歡，呼籲不管任何團體都可參加感受海洋城市、有愛的氣息。