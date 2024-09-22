張永江：重新開放陸客落地簽勿意識形態作祟

中國國民黨籍連江縣議會議長張永江。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月22日電（記者 盧誠輝）大陸8月22日起開放福建省陸客經由小三通出入境赴馬祖旅遊。中國國民黨籍連江縣議會議長張永江接受中評社專訪表示，大陸很有誠意地對馬祖釋出善意，讓福建民眾可以到馬祖自由行，但過去陸客到馬祖可以辦理落地簽，現在為什麼不行？他呼籲台灣政府應儘快重新開放陸客落地簽，不要再以意識形態來干擾兩岸民眾的正常交流。



張永江，國民黨籍，選區馬祖東引，5連霸連江縣議員，連江縣議會第6、7屆議長。



張永江指出，過去馬祖對陸客並沒有太大的期望，因為從兩岸小三通開始，馬祖的陸客就一直沒有金門多。後來有旅行業者向他反映，很多人來馬祖以後，都會愛上馬祖慢步調的生活，希望能為馬祖增取更多陸客來觀光旅遊。



他說，也因為如此，從後疫情時代開始，他和國民黨籍連江縣長王忠銘、國民黨籍連江縣“立委”陳雪生就積極在兩岸間到處奔走，希望能多為馬祖爭取一些陸客來觀光消費，大陸現在也很有誠意地對馬祖釋出善意，讓福建民眾可以到馬祖自由行。



張永江強調，但過去陸客到馬祖可以辦理落地簽，現在卻不行，有些陸客假都請好了，入台證卻還沒辦好，這會是很大的問題。他認為，對於兩岸觀光旅遊的事情，不應該把意識形態看得那麼嚴重，以前陸客到台灣來可以辦落地簽，現在為什麼不行？過去陸客落地簽實行了十幾年，有把台灣賣掉嗎？台灣還不是好好的？所以實在不應該再以意識形態來干擾兩岸的正常交流。

