4鄉5島總動員　連江縣運動會點亮馬祖星空

2年1次的連江縣運動會在炫目煙火中揭開序幕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月22日電（記者 盧誠輝）2年1次的連江縣運動會21晚間在馬祖南竿福澳運動場盛大舉辦開幕典禮，不但馬祖4鄉5島的鄉親全體總動員，就連旅台各縣市的馬祖同鄉會代表也到場齊聚，運動會在選手依序進場並點燃聖火後，炫目煙火點亮馬祖星空，讓為期5天的連江縣運動會揭開序幕。



連江縣運動會開幕典禮21日晚間在馬祖南竿福澳運動場盛大舉辦，包括中國國民黨籍連江縣長王忠銘、連江縣會議長張永江、“立委”陳雪生和多位連江縣議員、鄉長、鄉代表都到場觀禮。



王忠銘致詞時表示，他以無比興奮辦喜事的心情來迎接所有嘉賓的到來，在浪漫落霞的餘暉和晚風輕拂的夜晚，讓大家又再次幸福的相聚，恣意悠閒地在跑道上奔馳，徜徉在幸福健康的島嶼風情，這些都是全體鄉親共同努力創造的成果，他要感謝全體鄉親的努力。



王忠銘指出，近年來縣府團隊致力改善休閒娛樂的環境，斥資新台幣6億元的樂活多功能體育館與社福中心，歷經4年打造，克服疫情困難，終於在9月4日盛大開幕。另外，4鄉5島的馬拉松也持續在舉辦，推動馬祖休閒娛樂觀光產業，是縣府努力的最大目標。



王忠銘期盼，透過2年1次的縣運會，提供全體縣民休閒交流的平台，在激烈競賽中以武會友，並凝聚團隊精神，希望所有運動員都能秉持勝不驕敗不餒的運動精神，在競賽過程中發揮自我潛能，創造自我最佳的成績，平時也能培養良好的運動習慣，營造一個舒適、健康和安全的環境。



整場開幕典禮的高潮是在運動員點燃聖火後，天空開始燃放繽紛炫目的煙火，點亮馬祖星空。開幕典禮尾聲，天空也突然下起雨來，但仍不減現場所有與會來賓與運動員的熱情，因為2年才1次的盛會，4鄉5島的所有運動員都準備大展身手，奪取佳績。