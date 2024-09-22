趁黑悟空熱　陳春霖盼完成四大名著展出任務

中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社嘉義9月22日電（記者 蔣繼平）《黑神話：悟空》在全球颳起旋風。從事兩岸文化交流近20年的中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖接受中評社訪問表示，西遊記是從小就耳熟能詳的故事，他從小就喜歡孫悟空，看過一堆的漫畫動畫，多喜歡這隻猴子，他曾辦過《三國演義》、《紅樓夢》的展覽，但還沒完成四大名著的任務，希望下次就有機會來籌備《西遊記》的展出，持續推廣給更多觀眾。



陳春霖，台灣師範大學美術研究所碩士，曾任沈春池文教基金會秘書長，長期從事兩岸文化交流事業，退休後創辦中華翰維文化推廣協會並擔任理事長。



2024“盛世壁藏～唐代壁畫文化特展‧三部曲”首站嘉義場在南華大學藝文中心展出至10月11日。展覽由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、陝西歷史博物館、社團法人中華翰維文化推廣協會主辦。9月20日舉辦開幕式。



近期以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲《黑神話：悟空》在全球颳起旋風，其故事取材自中國古典小說“四大名著”之一的《西遊記》。而唐三藏法師與孫悟空一行人西天取經故事就發生在唐代。策展唐代壁畫展的陳春霖在導覽時也順口提到“大家知道嗎，唐三藏法師西天取經的故事，其實在敦煌壁畫裡也有喔！”瞬間串起這段歷史。



以文化藝術工作者角度來說，陳春霖表示，好幾年來對中國元素的取材都不少，譬如日本對三國演義就很感興趣，不斷有推出新的遊戲、動畫、漫畫版本，此外，日本早期也對敦煌有興趣，譬如日本作家井上靖就寫過《敦煌》歷史小說。西方也是，譬如好萊塢就有演過像功夫熊貓、花木蘭等知名作品，推出時也受到全球關注。



不過，陳春霖也有感而發地說，其他國家在表現中國元素時，總會讓人覺得隔靴搔癢，沒有辦法呈現核心思想。譬如日本的漫畫《七龍珠》裡的孫悟空角色也是來自西遊記，不過就是純改編，內容完全不同。因此若由自己人來講這故事，總比外人講來得好。

