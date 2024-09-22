兩岸少兒美術大展 黃肇松：不畏困難險阻

第十五屆海峽兩岸少兒美術大展台灣巡展季登場。(照:雲揚天際文化機構及中華日報提供) 中評社台北9月22日電／第十五屆海峽兩岸少兒美術大展台灣巡展季登場。為特別紀念大展十五週年新開兩站，首次落地新北、花蓮，雙展連開，分別於9月20日至24日在新北市立圖書館總館、以及9月27日至10月4日在花蓮縣台灣原住民族文化館展出，多彩童趣的美術作品為台灣民眾帶來豐富多元的藝術體驗。共同主辦單位中華文創發展協會理事長黃肇松肯定兒少畫家用畫筆展現的溝通交流。



海峽兩岸少兒美術大展由兩岸多家機構、單位共同發起並推動，自2009年至今已成功舉辦至十五屆。



中華日報為該項美展主辦單位，中華日報董事長陳樹表示，今年巡展活動之前已在大陸福州及廈門巡展，廣獲好評，很高興今年首此次大展在新北市展出，感謝新北市政府的大力協助，提供如此優美的展場。藉由四百幅海峽兩岸及港澳、馬來西亞華人地區的青少年作品，畫出“一起”的心願和故事，從小到大、由近及遠、意味深長。



策展人周櫻則說，此次新北展的展覽主題是“一起”，其含義代表你我手牽手、大人與孩子相互陪伴、海峽的這頭連起那頭，以及過去、現在與未來的共同連結；也代表信賴、攜手同心、共同努力，它是個體和他人、和世界之間最有力的聯結與信念。



共同主辦單位中華文創發展協會理事長黃肇松指出，第十五屆海峽兩岸少兒美展主題“一起”，回應2009年首屆主題“讓世界因你更美麗”，表現大家對兒少畫家用畫筆展現溝通交流的期待，意義深刻。他認為，一個畫屆，15年來不畏新冠疫情侵襲等困難險阻，一以貫之在兩岸許多主要城市的展出，真正呈現兩岸小畫家們致力繪畫的意志堅定，因而產生長期影響力，至堪嘉許。

