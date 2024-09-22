中評鏡頭：唐代壁畫文化特展　嘉義登場

“盛世壁藏～唐代壁畫文化特展”嘉義場在南華大學藝文中心展出至10月11日。（中評社 蔣繼平攝） 中評社嘉義9月22日電（記者 蔣繼平）由社團法人中華翰維文化推廣協會所主辦，中國宋慶齡基金會及陝西省文物局等機構合辦的“盛世壁藏～唐代壁畫文化特展”，嘉義場目前在南華大學藝文中心（中道樓三好廳）展出至10月11日。唐代被譽為藝術與文化的黃金時期，現場逾數十幅精美的壁畫，把唐朝的風貌活靈活現地展現，可讓觀眾感受當時豐盛的文化生活。



今年“盛世壁藏～唐代壁畫文化特展‧三部曲”首站嘉義場在南華大學藝文中心展出，展期從9月13日至10月11日為止，之後還有台東站、台北站。本次展覽由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、陝西歷史博物館、社團法人中華翰維文化推廣協會所主辦，已持續第五年辦理，9月20日在南華大則有開幕式活動。



展覽精選自陝西歷史博物館所珍藏的40多幅精彩壁畫，共區分為“夢想之都”、“錦瑟年華”、“歡歌笑語”、“逐夢青雲”、“青年力量”等5個單元，循序漸進，帶觀眾從長安城的生活空間開始，一路介紹唐代青年男女的生活、娛樂與運動等，追尋畫中人的成長軌跡與求學歷程。



最後呈現投入壁畫保護與修復工作中的幕後工作者的身影，讓外界瞭解其艱辛之處。20世紀中期以來，在陝西考古及文物保護工作者的持續努力下，重現了1200年前的唐墓壁畫，讓世人得以一窺當時的繁華景象與時代特色。



本次展覽也有增添新項目，例如“仕女調鳥圖”中，二位仕女嘟嘴逗鳥的趣味；巾幗宰相上官婉兒的“墓誌銘”也是首次亮相；以及來自陝西考古博物館的“馬球圖”中的生動激烈場面，吸引觀眾去一探究竟。也可以看到唐高宗與武則天乾陵的章懷太子、懿德太子、永泰公主三大陪葬墓的精彩壁畫，現場透過導覽解說帶領觀眾一飽眼福。



此外展場也設計多項周邊活動，包括壁畫臨摹體驗、漢服體驗、曲水流觴遊戲台、手機解謎遊戲、票選活動等，藉由多元有趣的互動模式，邀請觀眾一起走進唐代，深入地瞭解唐代文化和壁畫藝術。