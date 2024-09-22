英系邱泰源爆料惹不滿？賴突取消行程

府方下午發出簡訊取消晚間賴清德源定行程，此為今年6月賴出席第23屆國際急診醫學會議”（ICEM 2024）開幕典禮與邱泰源同台（第一排左四）。（照片：府方資料照） 中評社台北9月22日電（記者 黃筱筠）“衛福部長”邱泰源昨天爆料賴清德曾因醫療院所減碳議題打電話罵“環境部長”彭啓明，引發關注。賴清德原訂今晚與邱泰源一同出席“基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴”，不過“總統府”下午發出簡訊，表示賴另有要公，取消該行程。此舉是否賴對邱表達不敢，讓外界有諸多揣測。



“衛福部長”邱泰源21日出席台灣醫務管理學會年會時爆料，賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵“環境部長”彭啓明，“行政院”回應，“部會”針對政策溝通是常有的事情，邱泰源談話是強調“內閣”團隊的施政效率及求好心切，應用正面態度去觀察。彭啓明則表示，“環境部”正“彎道超車”減碳，賴清德關心議題而有相關討論，不認為賴清德對他有所責難。



彭啟明受到賴清德信任，擔任“環境部長”，被視為賴人馬。而邱泰源過去是民進黨不分區“立委”，被視為蔡英文提名的不分區“立委”，在黨內被視為英系。



邱泰源因為致詞公開爆料賴清德批評彭啟明，之後賴又突然以另有要公，取消與邱泰源同台的活動，難免讓外界有很多的猜測。



邱泰源晚間出席“基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴”接受媒體訪問時，則表示“過程中如果我有用詞不當，造成誤解或困擾，在這邊很誠摯跟彭‘部長’和社會大眾抱歉。”





