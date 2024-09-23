中評關注：藍白陣營一定會讓民進黨碰釘子

賴清德與英系“立委”合影，左起陳冠廷、王美惠、賴清德、蔡易餘。（取自王美惠臉書） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）賴清德上周針對“立法院”新會期宴請民進黨“立委”，特別關心藍白陣營退回總預算案，要求黨團全力捍衛，似預告民進黨新會期面對藍白合作，勢必動作更大。至於拋出民生議題朝野可合作，很可能也只是晃子。賴新會期一開始就預告，藍白合作退回總預算過去不常見，已定調“立院”預算會期，與藍白之間難合作。



賴清德今年520上任前，就安排與民進黨“立委”餐敘，這會期一開議，賴也安排與綠委餐敘，成為新會期開始的慣例。新會期一開始藍白陣營已有合作態勢，把總預算案退回程序委員會，等於給民進黨新會期下馬威。這與上會期一再退回人事同意權咨文一樣，完全不給賴清德面子。



由於台灣民眾黨柯文哲仍被羈押禁見，民眾黨要跟民進黨合作機會微乎其微，尤其新會期一開始，民眾黨就在“行政院長”卓榮泰施政報告前，先上台抗議NCC副主委翁宗柏是“綠媒小弟”，雖這個抗議時間不長，就被民進黨“立委”排除，但未來白委肯定還會有大動作。未來總預算與NCC、“考試院”、大法官等人事同意權，藍白陣營一定會讓民進黨碰釘子，這是這個會期民進黨要做好心理準備的地方，朝野衝突勢必激化。

