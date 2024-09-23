王健全：台灣在全球AI產業鏈中具關鍵角色

中經院副院長王健全。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月23日電（記者 俞敦平）台灣中華經濟研究院23日舉辦“地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會”，中經院副院長王健全指出，AI技術的快速崛起正在重塑全球地緣政治格局，並強調台灣在AI產業鏈中的關鍵地位。隨著美中科技戰的影響，台灣在未來二十年將持續扮演舉足輕重的角色。



王健全強調地緣政治對全球科技發展的深遠影響。他表示，過去地緣政治主要受制於國家的地理位置，涉及南北朝鮮、台海兩岸、中東等地區，但隨著AI的崛起，新的戰略物質正在重塑這一格局。



王健全指出，AI技術正如同過去二十年的石油，將成為未來二十年的關鍵資源。台灣擁有全球7奈米以下AI晶片生產的壟斷地位，市佔率高達85%至90%，這讓台灣在全球AI技術發展中具有無可取代的重要性。他強調，AI技術的進步與半導體產業的發展息息相關，而台積電等台灣企業在全球AI產業鏈中的地位至關重要。



王健全進一步談到，美中貿易戰與科技戰給了台灣新的機遇。若沒有這場貿易與科技競爭，AI產業鏈的重心可能會轉移至中國大陸。美中之間的對立，反而促使台灣成為NVIDIA等AI領軍企業的關鍵生產基地，進一步鞏固了台灣在全球AI戰略中的“軍火庫”角色。



在這樣的背景下，王健全呼籲台灣應從日本、韓國及歐美國家的經驗中汲取教訓，發展適應自身的AI應用模式，並克服潛在的挑戰，進一步創造更多的工作機會。王健全認為，未來三到五年，AI技術將逐漸從基礎應用轉向商業模式，並深刻影響社會各個領域，台灣應把握此機會，鞏固其在全球科技產業中的重要地位。