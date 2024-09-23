毛嘉慶等告賴清德圖利台南建案　要北檢速辦

左起民眾黨智庫研究員練鴻慶、資深媒體人毛嘉慶告發賴清德、吳欣修涉嫌容積獎勵圖利。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。資深媒體人毛嘉慶、民眾黨智庫台灣新故鄉智庫協會研究員練鴻慶23日赴台北地檢署告發賴清德2013年擔任台南市長時，與時任台南市都發局長吳欣修也在台南市東區（“工二”工業區為“商65”商業區、“公83”公園用地、公園道用地）細部計劃案”，涉嫌容積獎勵圖利，呼籲北檢別只辦白不辦綠。



毛嘉慶、練鴻慶今日上午在北檢告發賴清德、現任國土管理署長吳欣修，在台南市執政時期於細部計劃無法律授權創設容積獎勵，要求北檢以京華城標準偵辦。



毛嘉慶表示，台南市政府2013年10月2日發布的“擬定台南市東區（“工二”工業區為“商65”商業區、“公83”公園用地、公園道用地）細部計劃案”為例，這與京華城案類似，同樣是自行在細部計劃創設許多容積獎勵項目，包括開發時程、街廓整體開發，斜屋頂獎勵、其他經台南市都市設計審議委員會認定有助於提升地區環境品質與公益性之事項等法，無授權事項，都可得到容積獎勵。



毛嘉慶說，按照“監察院”、北檢以及民進黨的標準，賴清德、吳欣修就是違反法律保留原則，明知違背法令，而構成圖利罪嫌。吳欣修12日與媒體茶敘時曾說“因各地發展不同，容積率由地方政府細部計劃訂定”。毛嘉慶要問吳欣修，是否認同“監察院”對京華城案“都委會不得創設獎勵容積”的邏輯？如果認同，吳欣修22日就可到北檢自首，因為吳在台南市的角色，就相當於賴清德的彭振聲（柯市府前台北市副市長）。



毛嘉慶說，台南市2012至2014年都有非常多類似案例，台南市中西區有塊大面積開發建案，從原本180%容積率變成400%。請問北檢怎麼看？台灣被民進黨檢媒糟蹋？相信北檢檢察官很多私下也有所抱怨，日前洩密案就草草了事。



毛嘉慶加碼踢爆，另外民進黨籍前基隆市長林右昌、高雄市長陳其邁、前桃園市長鄭文燦、前“行政院長”蘇貞昌是否也都有類似任內圖利？比如高雄，有塊比國賓飯店1142.4%、遠雄THE ONE的2950%更高的2、3000坪的建案，地下6層、地上33層，陳其邁竟準過。

