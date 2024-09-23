綠揚言要“釋憲”　白：大法官是奶媽？

民眾黨團召開記者會，左起陳昭姿、黃國昌及林國成。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”藍白黨團以“原民會”未編足禁伐補償預算為由，上周五將明年度總預算案退回“立院”程序委員會，讓民進黨團怒喊將聲請“釋憲”。民眾黨“立委”張啟楷今天指出，民進黨政府對不起原住民，也對不起農民，之前民眾黨提案通過公糧收購每公斤調高新台幣5元，但明年預算一毛錢都沒有編，我們要問明年總預算增加4千億元，但沒有編給原住民禁伐補償，也沒有編給公糧收購，是看不起原住民，看不起農民嗎？法令上通過，但是一毛錢都不編，這不只是惡霸，已經是違法亂紀。



張啟楷表示，台灣法治社會還在嗎？民進黨是毀壞台灣民主法治，不只是沒有照顧農民，現在柯建銘要提出“釋憲”是要有找大法官當打手、當奶媽、當遮羞布嗎？



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘指出，這是史上第二次退回總預算案，卻是為了少數“立委”的政治利益；“行政院”有預算編列權，透過法律案將預算權回到“立法院”，“違憲”至為明確，“應提“釋憲”。至於哪個單位聲請“釋憲”，他則稱“政院”和黨團都可以。



民眾黨“立法院”黨團今天召開“如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、林國成、張啟楷等出席。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表示，上周五我們支持無黨籍“立委”高金素梅退回總預算，現在卻由賴清德出面領導認知作戰。上週五宴請全體民進黨“立委”時，透過黨籍幹部轉述、放話說藍白聯合退回總預算，會遭到嚴厲批判。



黃國昌質問，當初賴清德2008年當黨團幹事長時，有沒有提案要求退回總預算，如果有那請賴清德說清楚講明白，當時在野黨是監督，現在就是空轉嗎？請問賴清德雙標成這個樣子嗎？“綠能你不能嗎？”希望賴清德站出來說清楚講明白。

