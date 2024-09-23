洪尉淳：日韓AI發展策略不同　可供台灣參考

中經院第二研究所分析師洪尉淳。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月23日電（記者 俞敦平）中華經濟研究院第二研究所分析師洪尉淳，在今日中華經濟研究院主辦的“地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會”上，分享了日韓兩國在AI發展上的策略與挑戰。他指出，雖然美中在AI領域處於領先地位，但日本與韓國則在特定領域展現了逐步追趕的實力，並透過國際合作與技術研發逐漸鞏固其在全球AI產業中的地位。這些發展經驗對台灣未來的AI布局或具啟示性。



洪尉淳指出，全球AI發展目前由美國與中國大陸領先，但日本與韓國在這場技術競賽中扮演著“追趕國”的角色，逐漸在某些領域取得區域優勢，甚至接近全球領先地位。



洪尉淳提到，AI的技術發展牽涉到各國政府的政策推動，尤其是針對特定社會與經濟挑戰的應用。以日本為例，其“Society 5.0”目標希望透過AI技術解決少子高齡化等問題。自2017年起，日本持續修訂人工智慧技術戰略，強調人本、尊嚴與永續發展。在技術研發上，日本政府積極投入AI晶片及節能技術的研發，並透過政府與企業合作推動LLM（大語言模型）的開發。尤其在與新加坡等國際合作方面，日本致力於推動東南亞語言文化的LLM發展，期望透過跨國合作擴大其國際影響力。

