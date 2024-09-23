白提廢死等11問　促大法官被提名人回答

民眾黨團召開記者會，左起，陳昭姿、黃國昌、林國成、張啟楷及立院黨團主任陳智菡。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”本會期將對賴清德提名的“司法院”正副院長與大法官進行人事同意權審查。台灣民眾黨“立法院”黨團今天召開記者會，針對大法官被提名人發出“十一問”，其中也包含死刑存廢議題。黨團總召黃國昌指出，這些被提名人過去在馬英九執政提出大法官與正副院長被提名人時，一樣要求回答民間大法官監督聯盟的問卷，有些人還是當時提出問題的學者，呼籲被提名人不要雙標，要問答問巻。



民眾黨團提出的11項問題，包含：1、司法改革；2、大法官任期；3、大法官遴選制度；4、“修憲”門檻與民主實踐；5、積極司法與司法信賴；6、中央地方財政；7、人民退休經濟生活維繫；8、長照政策失能者與照顧者尊嚴之探討；9、死刑存廢；10、性別認同與權力保障；11、國民法官法制度評析。民眾黨團今日將把問卷正式以掛號提出。



民眾黨“立法院”黨團今天召開“如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、林國成、張啟楷及“立院”黨團主任陳智菡等出席。



黨團總召黃國昌指出，針對“司法院”大法官被提名人提出問卷，當初他自己在學界的民間團體組成監督民間大法官聯盟，被提名為正副院長與大法官，必須要回覆重要“憲法”議題立場是什麼，這次被提名“司法院”大法官，曾有人過去就加入民間大法官監督聯盟。馬英九執政在提名賴浩敏、蘇永欽擔任“司法院”正副院長，他們當時就接受民間提問。



他指出，這次非常多被提名人都是協會團體重要成員當時也都有出席，對於這樣的問卷應該非常熟悉。過去當學者認為大法官被提名要回答這些問題，相信應該不會雙標，應該要有風範、基本素養可以回答這些問題。



黃國昌表示，8年前蔡英文提出大法官被提名人，當時時代力量黨團也發出類似的問卷，7位被提名人都全回覆。這攸關人民關心司法政策走向，大法官權力大得不得了，上周“憲法”法庭針對死刑是否“違憲”，“憲法”法庭作出“釋憲”，大家心裡有非常大感受，希望大法官被提人能夠回覆問卷。

