美無償軍援台　毛嘉慶：不是第一次被騙啦！

資深媒體人毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）美國《“國防”新聞》21日報導，拜登政府將向台灣提供價值近5.67億美元安全援助，目前計劃已進入最後階段，將是美方迄今依“總統”撥款權”（簡稱PDA）軍援台灣的最大筆。資深媒體人毛嘉慶向中評社表示，台灣不是第一次被騙啦，一定會反映在特別預算上，只是花錢幫美國清破銅爛鐵的庫存，“賴政府”繼續自欺欺人。



毛嘉慶表示，美國所謂什麼近6億元美金無償軍援台灣，請大家別再被騙了，過幾年一定都都會出現在台灣的特別預算、債務表上，面對美國開出的軍售清單，台灣當小弟照付就是，這不是第一次被騙啦。



毛嘉慶指出，過去幾十年來，美國說不用錢的東西，往往都是最貴的，美國不要的破銅爛鐵庫存，台灣都要照單全收，好比之前發現購買到美軍受潮過期的彈藥、發霉的防彈衣等，台灣花大錢去幫美國清庫存、連運費也幫忙付，但美國曾給過好貨嗎？



毛嘉慶向中評社說，賴清德、民進黨政府別再自欺欺人，這麼順從美國，以為美國會給什麼好果子吃，可看到阿富汗、越南等這些國家，吃過美國大虧後、被美國拋棄，這些案例都斑斑可考，想想1949年前後，“中華民國”已吃了美國多少虧？賴清德敢不敢把這些機密報告都翻出來？解密出來？別再騙大家了。



他也提到，在這樣的情況下，賴清德處理兩岸關係、肅清台灣內部，都呈現激化、烽火連天，日前居然還說出“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬，中國想併吞台灣，不是為了領土完整，否則北京為何不收復清朝在19世紀璦琿條約時被迫割讓給俄羅斯，比台灣幅員更大數十倍的廣大領土？”這種話，賴清德為何要做這種宣言？想當中國總統嗎？還是其實自己的心理陰影面積有多大？

