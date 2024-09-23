張超群：AI應用成競爭力關鍵　台應尋求創新

工研院產業科技國際策略發展所政策組顧問張超群。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月23日電（記者 俞敦平）在中華經濟研究院23日舉辦的“地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會”上，工業技術研究院產業科技國際策略發展所政策組顧問張超群針對AI技術的發展歷程、全球競爭、監管挑戰以及台灣在這一領域的潛在優勢與機遇進行了探討。他強調，AI的應用已成為提升國際競爭力的關鍵，並指出台灣應利用其在半導體產業的優勢，在這一波AI技術浪潮中尋求創新和突破，推動產業升級，並為未來的全球競爭做好準備。



張超群首先回顧了AI技術的發展歷程，並指出，AI技術已經歷了多次浪潮，包括1980年代的專家系統和2006年興起的深度學習，現在正迎來第三波以生成式AI為核心的技術變革。他提到，OpenAI的ChatGPT是這一波浪潮的重要代表，快速吸引了全球一億用戶，顯示AI技術已經深刻影響各行各業。



在全球AI競爭格局中，張超群強調，中國大陸與美國是兩大領導國。他指出，中國大陸因其龐大的數據量和數位貨幣普及，在AI發展中擁有巨大的優勢；而美國則通過OpenAI的技術創新，推動AI應用的普及。他強調，現今如果不掌握AI技術，將會大大降低一個國家的競爭力和生產力。

