藍白退回總預算　高雄綠營今猛打柯志恩

民進黨高雄市議會黨團今開記者會齊呼“高雄要建設，弱勢要福利，藍白麥擱亂”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）“立法院”新會期上周開議首日，國民黨團與民眾黨團聯手將明年度總預算案退回程序委員會。民進黨高雄市議會黨團今天上午開記者會齊呼“高雄要建設，弱勢要福利，藍白麥擱亂”，並針對要參選2026高雄市長的藍委柯志恩進行批評。



“立法院”新會期20日開議，無黨籍“立委”高金素梅提案將明年度政府總預算案及前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案退回，民進黨雖提出異議，但最終經過表決，在藍白合作情況下，以59位贊成、46位反對，總預算案被退回程序委員會。



對此，民進黨高雄市議會黨團23日上午在黨團會議室召開“藍白聯手封殺總預算，阻礙高雄重大建設發展”記者會，高雄市黨部主委、議員黃文益與市議會黨團總召江瑞鴻，率領議員鄭孟洳、林智鴻、李雅慧、郭建盟、李雨庭、黃秋瑛、湯詠瑜、高忠德等人出席。



民進黨高雄市議會黨團議員除了齊喊“高雄要建設，弱勢要福利，藍白麥擱亂”口號，也針對要參選2026高雄市長的柯志恩進行批評及攻防。最先開頭的鄭孟洳指出，柯志恩20日早上在臉書說要爭取建設，下午在“立院”支持退回總預算案，嘴巴說要爭取、下一秒說要退回。

