藍加速修法提高“釋憲”門檻　27日一讀

國民黨團書記長林思銘接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”翁曉玲提出《“憲法”訴訟法》修正草案，提高大法官“釋憲”判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。對此，國民黨團書記長林思銘今日表示，此項修法將列入國民黨優先法案，預計27日完成一讀。



依照現行規定，大法官作成判決或暫時處分時，需現有總額3分之2以上大法官參與評議，並得到現有總額過半數同意。翁曉玲提出修法，把大法官2分之1的同意門檻提高到3分之2。換言之，若修法通過，未來需要至少10名大法官參與評議，並有至少7名同意才能做成判決。



另一方面，“司法院”15位大法官中，其中7位將在10月底屆滿，假設翁曉玲修法版本通過，“立法院”又遲遲不通過“司法院”新人事，僅剩的8位大法官將不足參與判決或暫時處分評議的10人法定門檻，等於讓“憲法”法庭陷入停擺。



此次藍委提案修《“憲法”訴訟法》，綠營說是拿大法官開刀的報復行為。



林思銘表示，綠營這個說法完全不瞭解法律，大法官員額是15人，因為現行法令沒有把員額講清楚，所以我們提案修改《“憲法”訴訟法》第4條，把大法官員額明定清楚為15人。另一方面，現行法令規定，衹有二分之一的大法官就可以做出實質裁判，但我們認為這會有問題，如果大法官現有員額只剩下一半都不到的時候，最後三、四位大法官就可以決定“憲法”法庭的案件裁判，這種的裁判顯然只是少數觀點，不具多元性，對於聲請“釋憲”的民眾影響巨大。



林思銘表示，所以我們認為要讓大法官更有多元性，不是衹有少數人的觀點，所以我們提案修法，對於“憲法”法庭的審理人數，我們要提高成大法官員額15人的三分之二，也就是至少要有10位以上的大法官參與訴訟審理，才是多元觀點，這樣較能保障民眾權益。



林思銘指出，這個會期對於翁曉玲關於《“憲法”訴訟法》的修正草案，將“憲法”法庭大法官參與評議的人數提高到總員額的三分之二，這將列入我們本會期的優先法案，並且在明日的程序委員會納入排案，預計27日完成一讀。