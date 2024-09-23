林蒧均：歐美在前瞻晶片領域布局　影響深遠

中經院第二研究所分析師林蒧均。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月23日電（記者 俞敦平）在中華經濟研究院23日舉辦的“地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會”中，中華經濟研究院第二研究所分析師林蒧均解析了美國與歐盟近年來在晶片法案推動下的技術發展趨勢，她介紹了美國在量子電路、光子電路、生物電路等領域的布局，並討論了歐盟在量子晶片與通訊晶片方面的積極推動。她指出，無論是美國還是歐盟，兩者在前瞻科技晶片領域的佈局，都反映出全球科技競爭的新態勢。隨著政策與資源的加持，晶片設計產業的未來發展將充滿潛力，並對全球的科技與經濟格局帶來深遠影響。



林蒧均指出，隨著全球地緣政治局勢的變化，特別是中國大陸在晶片產業崛起後，美國與歐盟紛紛推動多項晶片法案，並投入大量資源以加強其晶片設計與製造的競爭力。美國在過去數十年主要關注通訊、軍事與“國防”領域的晶片技術發展，而近年來，隨著美國晶片法案的實施，美國逐步轉向前瞻技術的研發，特別是在量子電路、生物電路及光子電路等領域。



以量子電路為例，林蒧均提到，量子電腦及其量子比特（quantum bit）製造已經成為美國晶片研究的重要領域。此外，生物電路的發展也頗具潛力，透過將抗體、細胞和DNA等生物元件集成到微小的晶片上，預計可應用於人工神經系統的改進。光子電路則致力於提高通信與感測技術的效能，這在軍事應用中尤為重要。

