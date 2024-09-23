邱泰源爆料惹賴不滿？綠委：官員用詞要精準

綠委洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）賴清德與“衛福部長”邱泰源原訂22日晚間一起出席基層醫療協會舉辦的聯誼晚宴，但邱泰源前一天公開爆料，賴曾致電罵“環境部長”彭啟明，沒有給醫院足夠的資源推動淨零減碳，遭外界質疑是“內閣”團隊“網內互打”，賴也取消昨晚行程。民進黨“立委”洪申翰今天回應說，賴清德關心國事、關心國政是非常正常，不用大驚小怪。



“總統府”昨中午臨時以賴清德“另有要公”為由取消行程，邱泰源原本也不出席，不過最後仍現身，90度鞠躬為自己用詞不當向彭啟明道歉。



洪申翰說，彭啟明後來說明賴清德並沒有罵他。至於醫療院所減碳是需要跨部會合作溝通，接下來“行政院會”將相關議題做到最好。昨天晚上邱泰源已經針對用詞不精準道歉，希望未來行政部會官員發言、用詞可以更加精準。



民眾黨“立法院”黨團也針對此議題回應，黨團總召黃國昌表示，對於邱泰源部分，我們已經提出示警，邱泰源是否適任已經提出過警告，不知道是賴清德或是“行政院長”卓榮泰非要任命邱當部長，現在搞得這麼難看。現在要看卓榮泰自己處理，或是邱泰源自己知所進退。



民眾黨“立委”陳昭姿表示，邱部長可能是失言，也可能是醫院是高密集地方，碳排量是蠻高。沒想到邱泰源把責任推給“環境部”，兩部門溝通不應該公開明朗化。至於邱泰源的專業表現，大家可以去看質詢影片，發現邱部長無法回答她的質詢，醫界期待很深，但是醫界又相對支持現在執政黨，希望跨部門溝通，能遵守規範與紀律。