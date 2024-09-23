綠批擋預算　藍軍嗆偷換概念情勒高雄

國民黨高雄市黨部上午發新聞稿反擊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）立法院新會期上週開議首日，國民黨團與民眾黨團聯手將明年度總預算案退回程序委員會，掀起高雄藍綠攻防。針對高雄綠營質疑國民黨阻擋高雄預算，國民黨高雄市黨部、藍委柯志恩回應強調“退回、不是封殺”，是兩種不同概念，國民黨高雄市黨部回嗆民進黨偷換概念，別用建設情勒高雄，民進黨政府該編的預算沒編、不該花的卻亂花，退回要求重編剛好而已。



民進黨高雄市議會黨團23日上午在黨團會議室召開“藍白聯手封殺總預算，阻礙高雄重大建設發展”記者會，出席綠議員在總召江瑞鴻率領下齊喊“高雄要建設，弱勢要福利，藍白麥擱亂”口號，並針對打算參選2026高雄市長的藍委柯志恩批評，質疑說要爭取建設，卻在立院支持退回總預算案。



國民黨高雄市黨部上午也發新聞稿反擊，市黨部表示，國民黨沒有阻擋高雄的預算，請民進黨不要再造謠抹黑，從上週五起綠營側翼盡出，抹黑梗圖鋪天蓋地的攻擊，難道是要繼續用民脂民膏養側翼？側翼出征是擔心拿不到宣傳預算嗎？



市黨部表示，攤開來看總預算案，立院通過的主決議健保點值每點0.95元的預算政府沒編，醫護人員已經淪為血汗勞工，醫院缺藥、缺病床的問題沒有辦法解決；民進黨錯誤的能源政策，預計將付出新台幣9千億以上的預算，再生能源發電比例遲遲無法達標，電價還是一再上漲，全民飽受高電價之苦，台灣不用乾淨能源的核電，選擇全面使用火力發電，民進黨要繼續讓高雄南電北送，讓高雄市民飽受空汙之苦，民進黨看起來通通不在意。

