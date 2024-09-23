南投茶業博覽會將登場　許淑華：韓國瑜響應

南投縣長許淑華主持“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會，邀請大家10月5至13日一同到南投品茶香、喝好茶，“立法院長”室機要編審葉壽山代表國民黨籍“立法院長”韓國瑜前來響應。許淑華預告，韓國瑜院長將出席10月6日舉辦的千人茶會，期待能替活動增色，再創佳績。



南投縣政府主辦的年度茶業盛事“南投世界茶業博覽會”，今年邁向第14屆，將於10月5日至13日在中興新村盛大登場，今年除了延續千人茶會、千人擂茶等活動，更配合雙十慶典，當天將於中興新村大操場舉辦升旗典禮，邀請民眾共同歡慶雙十。



許淑華23日主持“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會，包括“立法院長”室機要編審葉壽山、民進黨籍“立委”羅美玲、國民黨籍南投市長張嘉哲、縣府農業處長蘇瑞祥、鹿谷鄉農會理事長陳文益、南投縣農會總幹事曾明瑞、多名縣議員等共襄盛舉。



許淑華表示，南投世界茶業博覽會今年迎接第14年，已是中台灣年度茶業盛會，吸引了大量茶葉愛好者和遊客參加，去年為期9天的活動創下逾90萬人次到訪的佳績，展售金額達新台幣1.8億元，今年除了保留歷年經典活動，還擴大節目安排，包括民歌演唱會、流行樂演唱會還有全台最大面青天白日旗升旗典禮，內容非常豐富。



許淑華說，南投有八大茶區，更是台灣茶葉主要產地，透過展館搭建與展售會，提供遊客茶知識、體驗、展演活動，並舉辦數場大型特色主題活動，媒合茶農開拓銷售管道，達到觀光與產業雙重效益，她並特別介紹代表韓國瑜前來致意的葉壽山，預告縣府已邀請韓院長參與今年茶博，預計將出席10月6日舉辦的千人茶會，期待能替活動增色，再創佳績！