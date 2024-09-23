黃仁志：台灣車用AI有利基　可提升全球影響

黃仁志。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月23日電（記者 俞敦平）在中華經濟研究院舉辦的“地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會”中，第二研究所分析師黃仁志以“探索晶創台灣的利基市場：車用邊緣AI與晶片開發”為題，深入探討了台灣在車用AI及晶片設計領域的發展機會與挑戰。他強調，台灣在全球半導體產業的領導地位為車用AI的發展提供了強大基礎，但全球競爭與技術變遷亦給台灣帶來嚴峻挑戰。他認為台灣能通過邊緣AI技術與“軟體定義車輛”的未來趨勢，台灣有機會在車用AI市場找到新的利基點，實現技術的突破與全球影響力的提升。所謂邊緣運算，指的是運算處理的過程，能夠在數據實際產生的地方進行，而不是交給雲端資料中心。



黃仁志指出，台灣目前在半導體製程方面具備世界級的技術優勢，但在IC設計領域的競爭力尚需提升。儘管台灣的IC製造產能在全球佔有重要地位，但IC設計的發展仍面臨來自全球其他國家的激烈競爭，特別是來自美國和中國大陸的壓力。為應對這一挑戰，黃提及，“國發會”9月5日公布的“推動五大產業”方案，將IC設計提升為重要政策目標，試圖在保持現有地位的同時，擴大台灣在AI晶片和系統整合解決方案上的影響力。



黃仁志進一步分析了全球車用AI市場的快速成長。他指出，AI技術的導入已逐漸成為全球各國競爭的關鍵領域，從美國到歐洲、日本、韓國以及中國大陸，各國皆推出相關政策以促進AI晶片技術的發展。這些國家的企業和政府不斷推動AI技術與晶片設計的整合，試圖在未來的市場競爭中佔據一席之地。



黃仁志指出特別是車用AI領域，全球對於車用AI的需求與日俱增，不僅僅限於自動駕駛技術的發展，還涵蓋了車內外各種應用。黃仁志強調，車用AI晶片的發展可大致分為兩個領域，一個是針對車外的自動駕駛、通訊和環境感知，另一個則是針對車內的乘客監控、娛樂和能耗管理等服務。這些技術的發展不僅提升了車輛的智能化水平，也大大增加了對高效能AI晶片的需求。

