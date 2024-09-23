賴2008退過總預算？吳思瑤：最後沒通過

吳思瑤替賴清德說明過去提案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”這個會期進入總預算攻防，藍白上周聯手將總預算案退回程序委員會，遭綠砲轟。台灣民眾黨指控，賴清德擔任黨團幹事長曾提退回總預算。民進黨團幹事長吳思瑤今日說明，看到在野黨說過去賴曾退回總預案，請在野黨不要指鹿為馬，不要去脈絡化解讀，她呼籲民眾黨“立院”黨團總召黃國昌不要說天大謊言。



吳思瑤表示，賴清德當時提出退回總預算，回顧一下時空背景2008年是世界遭遇金融風暴，“財政部”、“經濟部”都要做出最新彈性回應。2008那年經過協商，讓“行政院長”完成總預算案報告，民進黨團主張預算要反映金融風暴，應該要有更好調節。因為當時馬英九沒有將金融風暴納入調整預算，會影響來年稅收與支付。當時是已經付委時，希望重新評估，是合理正當對預算監督，但是最終也沒有退回這件事情。因為，當時民進黨衹有27席，只是付委時，提出政策立場，希望編列預算案要更嚴謹。怎麼會有能力退回總預算案。



她表示，黃國昌不要指鹿為馬、帶風向說天大謊話。史上第一次被退回總預算案，是親民黨2018年提出，當時發生823水患，希望政府部門要提升治水預算，這是針對整體預算的編列提出立場。2018年親民黨一度退回總預算案，但是很快啟動朝野協商，化解這樣的困境。跟現在藍白退回總預算，是為了對抗執政黨，是完全不能類比的狀況。



吳思瑤也說，現在把整個總預算案退回，是無法進入審查階段，希望審查能理性審查，不應該退回，應該要審查。至於審查是否理性專業，民眾黨磨刀霍霍要針對“司法院”、“法務部”等，都是政治對抗作為前提。

