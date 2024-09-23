高捷通車16年最嚴重故障　陳其邁要求檢討

民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪。（中評社） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）高雄捷運昨天發生通車16年以來重大故障，造成R17世運站至RK1岡山車站班車延宕，加上下大雨及民眾苦等接駁車引發民怨，更讓高雄近年力推的智慧城市形象蒙塵。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪時表示，詳細的原因會盡速調查釐清，市府也會要求捷運公司全面性巡檢，並針對應變疏散措施再做檢討。



昨天全台下起大雨，高捷紅線R17（世運站）至RK1（岡山車站）等10個車站從上午10時30分因電力異常營運全面中斷，直到晚間8時53分恢復通車。不僅停駛了超過10小時，創了高捷通車16年來最高紀錄，還傳出民眾苦等1小時看不到接駁車，引發民怨。



陳其邁今天上午出席大樹區竹寮里竹寮幸福銀髮健身俱樂部揭牌活動時，媒體針對昨天高捷事件導致很多人不滿，處理有點延宕，詢問陳其邁看法。



陳其邁表示，調查初步結果是在R24（岡山高醫站）下行路段的第三軌，有供電異常狀況，詳細原因會盡速調查釐清。至於在整個公車接駁部分，高捷公司在整個應變處置，捷運局與交通局也會要求捷運公司全面性的巡檢，也要針對應變疏散措施再做檢討。陳其邁指出，昨晚8時53分就恢復通車，今早所有的捷運紅線在尖峰時期也都維持4.5分鐘發車。



高雄市這兩年力推演唱會經濟，並宣傳透過大數據分析優勢來快速疏散旅客，並精準滿足不同受眾需求，將高雄打造成智慧城市作為宣傳。不過昨天一場大雨，加上高捷停駛超過10小時，連公路運輸接駁安排也掉漆，引發民怨，因而受到外界檢視。