黃國昌：“憲法”法庭成執政黨禁臠任意踐踏

黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”翁曉玲提出《“憲法”訴訟法》修正草案，提高大法官“釋憲”判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意，但綠營反對。台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌今天回應，翁曉玲對現狀非常憂心，因“憲法”法庭成為執政黨的禁臠、打手，任意踐踏憲政秩序。



他也說，我們態度是非常務實、理性，目前還沒有看到翁曉玲的提案內容，他無法評論。至於是否列入國民黨優先法案是他們黨內民主問題，我們不會多做評論。



媒體詢問翁曉玲要修正《“憲法”訴訟法》，是藍白聯手嗎？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是藍白聯手要對抗司法、對抗民進黨，翁曉玲上會期就提出，要把法定員額取代現有員額，但政府現有員額跟法定員額完全不同。



吳思瑤指出，國民黨要癱瘓“憲法”法庭運作，驚世“立委”要鬥臭司法，現在是變本加厲。明天應該會在程委會提出，要從多數決成員變成三分之二決，這是要對大法官做政治操作。只要藍白不要提出違反憲政分立的法案作為，藍白不用擔心“憲法”法庭，會做出不利他們的判決。



吳思瑤也說，我們也不會修法希望“立法院”表決，都要三分之二通過才能三讀，我們不會狹怨報復，希望在野黨不要癱瘓“憲法”法庭。