藍綠對手許淑華、羅美玲同台　互動受矚目

南投縣長許淑華（左）與民進黨籍不分區立委羅美玲同台。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會，被視為可能挑戰2026縣長的綠委羅美玲也出席，雙方互動友善，許並首先邀請羅上台致詞，展親和力；羅美玲報以感謝，並肯定許淑華辦理茶博成效顯著，似無芥蒂。不過對中央補助經費方面，羅強調有積極爭取；許則希望補助款越來越多，盼再接再厲，也有某種較勁意味。



南投縣政府主辦的年度茶業盛事“南投世界茶業博覽會”，今年邁向第14屆，將於10月5日至13日在中興新村盛大登場，今年除了延續千人茶會、千人擂茶等活動，更配合雙十慶典，當天將於中興新村大操場舉辦升旗典禮，邀請民眾共同歡慶雙十。



許淑華23日主持“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會，包括“立法院長”室機要編審葉壽山、民進黨籍“立委”羅美玲、國民黨籍南投市長張嘉哲、縣府農業處長蘇瑞祥、鹿谷鄉農會理事長陳文益、南投縣農會總幹事曾明瑞、多名縣議員等共襄盛舉。



羅美玲是目前綠營在南投唯一位中央層級民意代表，被視為投入2026南投縣長選舉的熱門人選，加上她在2023年南投縣第二選區“立委”補選的過程中助選有功，政壇普遍認為，民進黨提名羅美玲挑戰縣長的機率偏高。羅本身也一直有所布局，包括其夫婿、前南投縣議會議長吳棋祥的系統，持續在地方協助羅美玲曝光，蓄勢待發。

