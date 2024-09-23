館長挺柯健身房被砸　黃國昌：不應容忍暴力

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月23日電（記者 楊騰凱）力挺台灣民眾黨主席柯文哲的網路紅人“館長”陳之漢位於新北市林口區所開設的健身房“成吉思汗”，今日上午遭人持球棒砸毀大門玻璃，嫌犯目前已落網。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，任何暴力行為都不應該被容忍，希望可以追查出幕後主使者。



陳之漢於林口開設的健身房，在今天上午今天早上10時左右遭人砸毀大門玻璃，警方獲報後調閱監視器查看，發現犯嫌駕駛一輛黑色自小客車，一下車就持球棒砸損健身房大門玻璃，隨後還倒車撞擊大門2次，接著駕車逃逸。



目前嫌犯已落網，是一名43歲陳姓男子，被問到犯案動機時，他稱是要幫自己討公道。至於是什麼公道，他並未說明。



值得留意的是，陳之漢4年前遭遇槍擊，地點也是同一處新北市林口區的健身房。



黃國昌今日受訪時表示，任何的暴力行為都不應該被容忍，整個社會都應該共同譴責暴力。



黃國昌指出，更重要的事情，這種暴力攻擊行為，幕後主使者是誰，希望這次真的可以追查出來。



另一方面，對於新會期的“立法院”召委選舉，國民黨已經說要自提，是否確定不禮讓白營？



黃國昌表示，在“立法院”裡面，每個政黨黨團都是自主運作，他沒有什麼其他評論。