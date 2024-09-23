老年貧窮襲台　“立院”預算中心提數據示警

台灣將邁入超高齡社會。（中評社 資料照) 中評社台北9月23日電／根據“國發會”推估，在2025年的台灣，每5個人就有1人是長者，也就是老年人口將超過20%，成為“超高齡社會”。根據“立法院”預算中心報告，台灣經濟戶長為65歲以上之戶數逐年增加，且有半數呈可支配所得低於消費支出情形，鑑於日、韓兩國存有老年貧窮問題，呼籲維護老年經濟安全。



根據“立法院”預算中心報告，2023年每戶可支配所得按5分位組分，最低所得組“經濟戶長為65歲以上”戶數者占全體家庭比率攀升，且已逾6成；且65歲以上中低收入戶及低收入戶人數，10年來呈倍數增加，鑑於日韓存有“老年貧窮”問題，呼籲政府預為因應。



綜合台媒報導，根據“主計總處”2023年家庭收支調查報告，家庭可支配所得由小至大排列，並按戶數分成5等分，最高20%家庭每戶可支配所得為新台幣230.2萬元，較2022年增2.6%，最低20%家庭為37.6萬元，增3.0%，高、低所得差距6.12倍。



據2023年台灣可支配所得戶數五等分位資料分析，全體家庭平均每戶2.79人，可支配所得為113.67萬元，消費支出86.13萬元；經濟戶長為65歲以上家庭，平均每戶1.92人，可支配所得為72.44萬元，消費支出62.18萬元，均低於全體家庭平均數。



“經濟戶長為65歲以上家庭”第1分位組計116萬380戶（占65歲以上全體家庭之49%），可支配所得35.62萬元低於消費支出39.34萬元，差額約3.78萬元；半數“經濟戶長為65歲以上家庭”可支配所得低於消費支出，且短差情形較全體家庭嚴峻。



此外，“衛福部”統計，2023年中低收入戶“45歲至未滿65歲組”及“65歲以上組”，比率分別為23.45%及23.38%，均為近10年新高。去年低收入戶，“65歲以上組”占整體比率為17.67%，為近10年來最高；65歲以上屬中低收入戶及低收入戶人數，2023年達6萬4740人，較2014年呈倍數增加，高齡經濟弱勢情形值得重視。