藍動員娘子軍反罷免　朱立倫與謝國樑相擁

基隆市長謝國樑、國民黨主席朱立倫相互擁抱。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月23日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。國民黨主席朱立倫23日再赴基隆，與謝國樑深深擁抱，並有逾300名婦女齊聚力挺謝國樑，現場熱情沸騰，齊聲共喊反對惡意罷免，支持善良市長。



國民黨基隆市黨部今日下午舉行“基隆市婦女會2014年度工作研習會”，與會的有朱立倫、謝國樑、國民黨組發會主委兼“立委”許宇甄、黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃、基隆市黨部主委吳國勝、基隆市議員何淑萍、郭美秀、鄭愷玲等。還有國民黨基隆市各婦女會幹部，逾300人擠滿黨部2樓大禮堂力挺。



朱立倫已多次赴基隆力挺謝國樑，謝國樑一到場就主動上前與朱立倫來個溫情擁抱，2人手拉手、頻互動，展現團結好交情。現場婦女們激動高喊“支持善良市長、反對惡意罷免！”並一同唱“中華民國國歌”。



朱立倫致詞表示，最有愛的謝國樑，將民進黨籍前基隆市長、黨秘書長林右昌丟掉東岸商產權、基隆市產給找回來，是最好的市長，但依照現在的選舉罷免法，竟只要25%市民同意就能罷免，因此呼籲不同意的市民要站出來。在賴清德當選後，不管什麼都在鬥爭，兩岸鬥、朝野鬥、中央地方鬥，奇怪，每天都在鬥，到底有沒有和平或合作？



謝國樑說，對手一直抹黑他，怕他做太好，他等等就去西定路勘查強雨災損，他上任這1年8個月認真打拚，一年還了8億元新台幣基隆市債，現在還了超過10億元，是2003年以來最佳財政狀況，但對手卻說他不懂花錢做事，這什麼邏輯？他看守基隆市民荷包，孩子營養午餐與台北市一樣水準，生育補助明年每一胎補助3萬，力推行人友善、鋪路超過2億預算，修整好大爛路，一區一兒童樂園。



謝國樑激昂地說，但對手仍不斷攻擊他，他跟國民黨籍台北市副市長李四川一起視察基隆騎樓整平，但林右昌任內前6年一條都沒整，林右昌最後6年的基隆市公車故障率比他高15%，因此這是場不公不義的罷免。民進黨籍基隆市議員還說他對東岸商場大日、NET主富公司是強盜？法院都已還他清白，他一定會被不起訴處分，他將基隆市改變太多，對手已受不了。



眾人歡欣鼓掌，氣勢恢弘，朱立倫也與現場婦女一一握手致謝。