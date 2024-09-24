吳國勝語中評：兩岸對抗模式對台灣絕無好處

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月24日電（記者 張穎齊）台灣出口大陸的34項農魚產品9月25日起不再享有免稅優惠。中國國民黨基隆市黨部主委吳國勝向中評社表示，ECFA是馬英九任內、兩岸好不容易建構的經濟合作模式。若繼續被取消項目，將對台灣經濟產生莫大衝擊，影響甚鉅，賴清德若要繼續操作對抗模式，對台灣絕無好處。



ECFA早收清單對台關稅優惠原有500多項，大陸方面分別在2023年底、2024年5月，對台中止ECFA關稅減讓，包括石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，2024年9月則進一步對農漁產品項目取消優惠，合計已達180項，ECFA早收清單中，取消關稅減讓的項目已達36%。



吳國勝表示，ECFA讓台灣傳統產業、經濟獲利非常多，得到很多的幫助，對台灣近十幾年經濟發展，有相當多的貢獻。但如今大陸一步步停止、取消關稅優惠項目，將會產生很大衝擊，要知道台灣的製造業、農漁品、傳統產業，在台灣高達4成比重，不能讓全部優惠都被取消。



吳國勝指出，他一再呼籲，希望賴清德執政當局緩和兩岸關係緊張，希望賴清德體認到，這過去建構出來的兩岸經濟合作架構是很不容易的，應釋放和緩的訊息。國民黨主席朱立倫都一再強調，家和萬事興，賴清德應關閉兩岸對抗模式，否則對台灣絕無好處。

