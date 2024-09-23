防衛韌性委員名單出爐　葉元之：黑熊培訓營

藍委葉元之。（中評社 資料照) 中評社台北9月23日電／賴清德26日將召開全社會防衛韌性委員會，曝光的成員名單，包括曾參選“立委”失利的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，且該委員會四大韌性領域中，其中兩個領域都有黑熊學院成員。中國國民黨籍“立委”葉元之嘲諷該委員會根本是府級的黑熊部隊培訓營，懷疑這種立場偏頗的同溫層委員會能提供什麼高見給賴清德。



全社會防衛韌性委員會委員名單今日曝光。在民力訓練暨運用，成員包含吳怡農、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜，且還包含多個宗教團體代表，包含長老教會、玉山寶光堂等。社福醫療及避難設施整備部分，又出現黑熊民防教育協會理事長劉文。



知情人士說，本次全社會防衛韌性委員會報告案為“全社會防衛韌性規劃與挑戰”，報告內容預計聚焦五大主軸，分別為“民力訓練暨運用”、“戰略物資盤整暨維生配送”、“能源及關鍵基礎設施維運”、“社福醫療及避難設施整備”、“資通、運輸及金融網絡安全”，從政府機構到社會大眾，全方位強化社會韌性。



葉元之質疑，這些委員會號稱要廣邀社會各界人士參與，不過光是黑熊學院就派了兩人來，吳怡農也曾代表民進黨參選“立委”，這份名單也太多民進黨自己人了，最終可能就變成同溫層的討論而已。



葉元之批評，黑熊學院的爭議外界有目共睹，強化民防固然重要，但民防系統在台灣早就存在已久，中央到地方都有一套準則跟訓練系統存在，不想著在體制內做升級，還要硬是去開一個府級委員會，拉著黑熊學院進來，根本只是想給黑熊學院造舞台、搞政治操作而已。要想著如何保衛台灣，不如先想想解決台灣兵源不足、編現比低於8成的問題。

