AIT證實　美無人機訪團22日至25日訪台　

賴清德今年3月上任前，曾參訪位於嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心。（照片：府方資料照） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）英國金融時報（FT）20日報導，美國26家無人機系統製造商的高層會在22日到訪台北並停留3天，跟台灣業界人士、負責武器採購與發展的軍方人員，及其他研究員和工程師會面。美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿證實，AIT及美國商務部國際貿易管理局，正安排一個台灣無人機及無人機反制系統產業發展代表團在9月22日至25日訪問台北。



AIT表示，此代表團將探索加強並拓展美台貿易夥伴關係的機會，透過為美國公司提供探索市場發展的機會，以滿足台灣市場對無人機及無人機反制系統解決方案的需求。



AIT表示，美國與台灣之間雙向的貿易代表團由來已久，一直以來都是努力鼓勵更多美台貿易與投資的一部分。



根據《金融時報》報導指出，科技進步讓台灣得以在全球供應鏈保有關鍵地位，即便許多西方國家都在想辦法降低對台灣晶片製造商的依賴。美方這次到訪的目的，是為美企尋找非中國的零組件供應商或製造夥伴。



報導還說，到訪的美企包括宇航環境（AeroVironment），台灣準備向該公司購買超過700架彈簧刀（Switchblade）自殺式無人機。代表團的其他成員還包括反無人機系統提供商Dedrone、航天及國防科技商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）。

