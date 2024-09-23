總預算遭退綠喊“釋憲” 高金素梅：吃人夠夠

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／明年度總預算20日遭在野黨退回程序委員會，理由之一是禁伐補償條例預算未編列完整。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言提出“釋憲”。對此，推動退回總預算的無黨籍“立委”高金素梅23日回擊民進黨團總召柯建銘，曝光他過去曾提出老年福利津貼從5000元到6000元的提案，狠酸“您的提案就不是違法，原住民提案就是“違憲”？不要乞丐趕廟公，吃人夠夠。”



柯建銘表示，有關原住民禁伐補償，他認為應該提“釋憲”，等“釋憲”結果再來談，“立委”提案增加預算支出本來就“違憲”，違反大法官391釋字。他說，黨團或“政院”提“釋憲”都可以。



高金素梅23日接受《中天新聞》專訪，坦言非常生氣跟氣憤，禁伐補償案8年前在“立法院”已經通過，如果按照民進黨、柯建銘說“違憲”，那蔡英文公然“違憲”8年了，且上個會期也三讀通過，“政院”必須要依法編足預算，才是“政院”應做事情，可是今年送來的預算並沒有編足需要增加的經費。



至於柯建銘質疑“立委”不能逾越職權、替“行政院”增加預算，高金素梅表示，但2007年柯建銘提的老年福利津貼，希望從每月5000元增加到6000元，“柯建銘委員你老了嗎？還不只喔，你在2011年又提一次，希望補助到7000元，您是吃原住民夠夠嗎？您的提案就不是違法，原住民提案就是‘違憲′？不要乞丐趕廟公，吃人夠夠，原住民會生氣的”。



高金素梅說，“立委”監督預算天經地義，可以凍結、刪減預算，但是有一件事情不能做，也就“行政院”送出的預算書不能增加預算，所以這也是為何這一次必須退回的原因，希望重新討論不足部分該如何處理，是給他們下台階，而不是綠黨團說藍白共同阻礙明年“國防”預算等等，就算今年預算沒在“立法院”通過，公務人員薪資、按照計劃執行的都會執行，民進黨不要危言聳聽。