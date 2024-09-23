台電揚言若沒拿到千億補助　10月漲13趴

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／電業法修法後民間代表過半的電價審議委員會本周首度登場。在撥補民生電價新台幣1千億追加減預算朝野未有共識下，台電將把有、無1千億撥補二種情境電價方案分析，提供審電價議會決定10月電價決策。台電評估年底前在1千億未入帳下，10月電價約需調漲13～14%，才能彌平今年虧損。惟不確定因素仍多，審議委員恐怕傷透腦筋。



民進黨團幹事長吳思瑤表示，10月電價如何，應交由電價審議委員本於“專業”立場考量，評估台電盈虧及成本走勢。而“行政院”同意撥補1千億，係為彌平民生電價鉅額虧損，以免再大幅調整電價彌平虧損，這是政府協助台電改善財務的手段，政府穩定電價的作為，應納入考量，台電一定會列入報告。



根據《中時新聞網》報導，本周“經濟部”將召開電價審議委員會，日期近日敲定。知情人士說，“行政院”定調爭取追加減預算1千億是為穩定民生物價，倘若“立院”能同意，不希望10月再調漲電價，但這不是威脅“立法院”。惟“立院”情況難測，台電會把有無1千億元二種情境分析供委員審酌，由委員決定10月電價調漲與否。



據台電最新估算，以目前油價相對上半年更低情況下，加上合理利潤3%，台電應有售價每度應3.9元，但實際平均售電每度3.4元，二者差距約0.5元，台電10月需調漲電價幅度約13～14%。倘若沒有1千億元，自10月至明年3月（下次4月電價調整前）約6個月，台電財務曝險負債比高達92%以上，一旦中東情勢動盪，或地緣政治風險，國際油價波動，台電的財務面臨很大的危險。



知情人士說，2021、2022年之前台電購買燃料不到3千億，但那二年燃料價格倍增至6千億元，每年多出3千多億元購買燃料，這是目前累計虧損快5千億元的關鍵所在。



在電價審議會過半均外部委員情況下，“經濟部”不宜有太多行政干預，知情人士說，“現在很難用‘但書’方式爭取暫不調漲電價，未來確定1千億元未到位再補漲”，只能將台電營運及成本情況據實以告，倘若要強化電網韌性建設，希望在改善台電財務方面社會應給予支持，否則光付利息台電壓力就很大。



民眾黨要求“行政院長”卓榮泰率“閣員”報告電價事宜，對此，吳思瑤認為，明顯違反上會期修正電業法，要求“經濟部”外部委員過半且以公開透明原則審議之共識，當時朝野同意讓電價回歸專業決定，不再用政治凌駕專業。