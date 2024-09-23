漁民捕獲龍宮貝　台博館喊話回歸大自然遭拒

台灣漁民日前在宜蘭縣龜山島外海，捕撈到極為稀有的“龍宮翁戎螺”，待價而沽。（臺灣博物館臉書） 中評社宜蘭9月23日電／宜蘭一名林姓漁民日前在宜蘭縣龜山島外海，捕撈到極為稀有的“龍宮翁戎螺”（俗稱龍宮貝），引起討論。台灣博物館23日喊話，龍宮貝生活在深海，“盼野生動物回歸大自然”。該名漁民不買帳，他認為龍宮貝不屬於保育類，會持續出售。希望這次價格，不低於新台幣6萬元。



台博館臉書發文，指根據記載，1968年，台灣漁民在東沙群島附近首次發現龍宮翁戎螺。1969年，基隆漁船又撈獲，其中2枚活體送至博物館，並經由當時台灣大學地質系教授林朝棨鑑定後於博物館展出，盛況空前，並曾帶動台灣貝類研究的熱潮。



台博館指出，龍宮翁戎螺是目前最大的翁戎螺科物種，屬於野生動物，主要棲息於西太平洋深海，台灣多記錄於東北角。由於其外型與宮殿相似，因此有俗稱為龍宮貝。翁戎螺類的特徵為殼口具有一條細長的裂縫，長達貝殼周緣的一半，被認為是相當古老的形態特徵，對貝類演化歷史的研究具有重要意義，整個家族可追溯至寒武紀就已經出現於地球上。



台博館強調，由於龍宮翁戎螺生活於深海，對其生態的瞭解仍然有限。在考量商業利用及潛在利益前，應更關注不影響龍宮貝族群和生態平衡，讓牠們在所屬的自然環境中持續繁衍，才是真正的守護。



這個直徑約20公分、高約15公分的龍宮貝，正在網路上待價而沽，等買家收購。根據《中央社》報導，林姓漁民說，如果他抓到綠蠵龜等保育類動物，一定放生，但龍宮貝不是。



林姓漁民說，不可能把龍宮貝捐出，畢竟出海一趟來回要6、7小時，還要花不少油錢。以前他也賣過一次，希望這次價格“不低於先前販售的6萬元”。