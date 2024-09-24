兩岸緊張波及南投茶葉銷陸？曾明瑞：有跡象

南投縣農會總幹事曾明瑞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月24日電（記者 方敬為）大陸9月25日起停止台灣34項農產品關稅減免，南投縣茶葉以銷陸為主，中國國民黨籍縣長許淑華曾表達憂心兩岸氛圍不佳，波及南投茶葉銷陸。南投縣農會總幹事曾明瑞接受中評社訪問表示，農會為確保茶葉銷陸無虞，採正常貿易模式銷陸，依法繳納關稅，不過近期大陸採購南投茶葉數量有減少的跡象，不排除是兩岸關係因素。



曾明瑞指出，南投與大陸幾個城市關係密切，許淑華縣長去年曾帶隊赴陸簽署茶葉採購意向書，陸方採購規模起初較為熱絡，後來隨著兩岸關係氣氛轉變，採購量隨之減少，加上南投今年主辦“兩湖論壇”不順利，容易造成彼此誤解，都可能會影響茶葉銷陸。



曾明瑞，曾任“經濟部”中部辦公室辦事員、“行政院”中興地區機關暨省政府員工消費合作社經理，2010年到南投縣農會服務，在全體理監事支持下，獲聘接任農會總幹事，並投入製茶業，資歷超過10年。



大陸財政部網站18日晚間發布，根據國務院關稅稅則委員會公告，將今年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項免徵進口關稅政策。南投縣茶葉以銷陸為主，當地不少茶農擔憂後續受波及。



曾明瑞23日出席“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會受訪表示，雖然台灣的茶葉列在《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）“早收清單”內，享有關稅減免優惠，但南投縣農會為了避免貿易變數，銷往大陸的茶葉都是透過正規貿易管道，也就是按照稅率繳納關稅，因此不擔心關稅優惠取消相關問題。



曾明瑞解釋，南投茶葉銷到大陸市場的價格競爭力不錯，繳納關稅的影響不大，加上為了因應兩岸關係所產生的貿易變數，農會與貿易商研討後認為，循正常貿易管道較能排除風險，因此茶葉出口大陸基本上就是繳納17%左右關稅，透過正規貿易，委託貿易公司出口，按照正常流程，依項目不同繳納相對應的關稅額度，關稅繳納後才領取貨物通關，並獲得海關報單，後續再憑海關報單到銀行，把在大陸完成交易的錢匯回台灣。

