林儒暘：兩岸農貿生變會影響南投經濟

南投縣議員林儒暘是已故國民黨本土派大老林洋港長孫 。(中評社 方敬為攝） 中評社南投9月24日電（記者 方敬為）大陸將於9月25日起停止台灣34項農產品進口關稅減免。中國國民黨籍南投縣議員林儒暘接受中評社訪問表示，南投產業以觀光及農業為主，兩岸農業貿易生變，對南投經濟會有負面影響，期盼兩岸官方能夠和諧，不樂見政治因素波及經貿，也呼籲台官方若無法維持中國大陸市場，應設法開拓多元市場，分散風險。



林儒暘，國民黨籍，台灣大學政治學系碩士，曾在南投縣政府擔任縣長室秘書7年，2022年轉戰縣議員選舉，在30人搶10席次的激烈競爭中順利當選議員。林儒暘系出南投林家派系，為國民黨本土派大老林洋港長孫，林家在南投政壇耕耘多年，包括前縣長林源朗、林明溱等均出自林家。林明溱為林儒暘的堂哥。



已故的林洋港曾任南投縣長、台北市長、“台灣省政府主席”、“內政部長”、“行政院副院長”、“司法院長”。



大陸自9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項免徵進口關稅政策。



34項農漁產品，水果方面有15項，椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚、木瓜、桃、梅、釋迦、楊桃、蓮霧、棗、柿子、枇杷。農、水產品有19項，比目魚、鯡魚、鯖魚、帶魚、鯧魚、鱸魚、小蝦、貽貝、洋蔥、甘藍、花椰菜、萵苣、胡蘿蔔、絲瓜、清江菜、小白菜、苦瓜、山葵、芋頭。



對於大陸擴大取消台農漁產品關稅優惠，林儒暘23日出席“2024南投世界茶業博覽會”宣傳記者會受訪表示，這對南投而言確實是一大隱憂，尤其南投茶葉出口以大陸為主，後續發展有必要密切關注。