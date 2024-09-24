藍白黨團三長會面　閉門密談2小時

雙方會談結束，傅崐萁、林思銘一起步出飯店。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團三長總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇今日下午4時與台灣民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城見面。雙方閉門會談將近2個小時，能感受到話題相當深入。



會後傅崐萁表示，包括預算監督，如何節省公帑，以及能源政策等，大家有非常良善、全面的溝通，會持續走下去。



藍白三長今日下午4時在台北天成飯店見面會談，傅崐萁下午3時40分提早乘坐座車抵達，接著是吳春城、王鴻薇、林思銘分別到場。



而根據飯店人員轉述，黃國昌很早之前就已到場，在會談室等候。



雙方進場時都帶著微笑，彼此合作關係看似頗為融洽。



藍白三長會談持續約2小時，時間相當長，能感受到話題很深入，並非單純見個面走過場。



會後傅崐萁、林思銘、王鴻薇一起在飯店大門口接受媒體聯訪，而白營則從其他出口離去，媒體未拍攝到白營離場畫面，能感受到白營對此場會談略顯低調。



傅崐萁表示，大家進行完整善意的溝通，畢竟在野黨肩負人民的託付，要對執政好好監督，尤其這個會期是預算會期，這麼多人民的納稅錢，要用在哪些該用的地方，還有該怎麼樣把一些尚未編足的部分然後來推動。

